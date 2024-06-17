Кардиолог перечислил болезни, разрушающие сердце в молодом возрасте

Принято считать, что приобретенные болезни сердца диагностируются в пожилом возрасте. Однако это распространенное заблуждение. По словам кардиолога Ольги Бокерия, есть ряд заболеваний, которые разрушают сердце в молодом возрасте.

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По словам кардиолога Ольги Бокерия, существуют болезни, которые на первый взгляд никак не связаны с работой сердца, однако разрушают орган, несмотря на молодой возраст. К их числу врач причислила ангину.

Кардиолог утончила, что особенно опасна ангина для детей в возрасте 5-15 лет, поскольку может привести к ревматическому пороку сердца. Сегодня данная патология наблюдается у более чем 30 млн человек, 300 тыс из которых умирают. Смерть наступает вследствие поражения инфекцией клапанов сердца. При этом болезни подвержены люди до 25 лет.

«Повреждение происходит вследствие лихорадки, обусловленной аутоиммунной реакцией на стрептококки группы А», - объяснила врач в разговоре с порталом «Доктор Питер».



Поэтому врач рекомендовала не запускать ангину и лечить ее под присмотром специалистов.

Еще одна причина, по которой развивается ревматический порок сердца – кариес, вызванный теми же бактериями – стрептококком. Эти бактерии - часть микрофлоры ротовой полости, однако при запущенном гингивите, кариесе, пародонтите, оказавшись в кровотоке, бактерии достигают сердца и приводят к развитию осложнений.

Бокерия подчеркнула, что причиной развития патологий сердца может стать любая запущенная инфекция. Выявить болезнь удается при обследовании у врача. При своевременной диагностике ревматический порок сердца поддается лечению и профилактике, успокоила Бокерия.

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