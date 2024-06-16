Минздрав РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов

Министерство здравоохранения России утвердило новые клинические рекомендации для проведения медицинского аборта. В документе, размещенном в рубрикаторе клинических рекомендаций министерства, содержится информация о необходимости проведения УЗИ для пациенток перед прерыванием беременности.

«Женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в ходе которого она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение», — указывается в разделе рекомендаций для пациента.



Эти изменения в клинических рекомендациях отражают обновленный подход к проведению медицинского аборта, включающий информирование пациентки о состоянии плода. Утверждение новых рекомендаций произошло после одобрения Научно-практическим Советом Минздрава РФ.

По данным Росстата, в России растет число стерилизаций женщин вместо абортов. Русская православная церковь приравняла произвольный, хирургический или медикаментозный аборт к убийству.