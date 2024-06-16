Биолог предупредил об опасных укусах божьих коровок

К этим насекомым все относятся с добротой, особенно их любят дети. Поэтому божьих коровок берут в руки и сажают на кожу без всякого сомнения. Правда, часто это заканчивается тем, что насекомое вдруг начинает выделять некую жидкость. А некоторые боятся, что божья коровка может укусить. Всё это прокомментировал биолог Илья Долгов.

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Кусается ли божья коровка

По словам биолога, у этого насекомого действительно есть челюсти. Но укусить оно способно только маленькую тлю.

Какую жидкость выделяет божья коровка

Желтоватый след на коже от божьей коровки небезобиден. Эта жидкость достаточно токсична и может стать причиной раздражение, рассказал Долгов.

В ней содержится кантаридин. Это яд, который может вызвать отравление и появление рупных волдырей, уточнил биолог Илья Гомыранов.

Аллергия на насекомых

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