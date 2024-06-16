Врач рассказала о неочевидной связи стресса и ожирения

Стресс может вызвать спектр биохимических изменений в организме, что станет причиной набора веса и приведет к ожирению. Об этом сообщила врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Хадижат Саадулаева.

«Под воздействием стресса организм выделяет гормон кортизол, который может стимулировать аппетит и приводить к желанию употреблять пищу, особенно богатую углеводами и жирами. Это может привести к перееданию и набору лишнего веса», — заявила Саадулаева в разговоре с «Газетой.ru».



По ее словам, стресс также может привести к изменениям в образе жизни, таким как снижение физической активности и ухудшение пищевых привычек, что также способствует увеличению веса.

Саадулаева подчеркнула, что важно помнить о том, что стресс и ожирение могут взаимно усиливать друг друга. Для эффективного управления весом и психологическим состоянием врач рекомендует сочетать здоровое питание и физические упражнения с методами борьбы со стрессом.