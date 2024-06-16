Медсестра хосписа назвала самые мучительные заболевания

Медсестра Джули Макфадден, работающая в американском хосписе, рассказала о самых мучительных заболеваниях, которые приводят к летальному исходу. Ее слова передает Daily Mail.

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Самыми мучительными медсестра назвала медленно прогрессирующие и болезненные заболевания, которые также приводят к потере независимости. Среди них — боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Он приводит к летальному исходу в 100% случаев в течение нескольких лет или десятилетий. При этом нервные клетки, контролирующие произвольные движения мышц, постепенно разрушаются. Со временем мышцы перестают работать, в том числе и те, которые отвечают за дыхание. Из-за этого причиной летального исхода может стать удушение.

Глиобластома — агрессивный рак мозга. Каждый год заболевание выявляют почти 15 тысяч американцев. Только один из 15 пациентов проживет пять и более лет, причем уже через несколько месяцев после диагностирования глиобластомы многие пациенты теряют способность работать или водить машину.

Наименее мучительная причина летального исхода — хроническая болезнь почек (ХБП), также известная как хроническая почечная недостаточность. Она возникает, когда почки не могут нормально фильтровать кровь. Причинами этого могут быть диабет, высокое кровяное давление, обструкция мочевыводящих путей и рецидивирующие инфекции. Лучшее лечение — трансплантация почки, но многие пациенты ждут органа годами. Поддержать жизнь может процедура диализа — удаления токсинов из крови специальным аппаратом. Люди, которые устают от диализа, могут прекратить его. Летальный исход наступает через семь дней, чаще всего — во сне, сообщает Макфадден.