Ингаляция: в чем польза и как сделать дома

Одним из лучших способов "доставки" лекарств в дыхательные пути является ингаляция. О пользе процедуры, ее особенностях и способах ее проведения в домашних условиях в беседе с "Рамблером" рассказал ведущий врач-терапевт Клиники La Salute Игорь Спирин.

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Ингаляции – незаменимый и эффективный метод лечения при таких заболеваниях, как ринит, синусит, фарингит, ларингит, ОРВИ, трахеит, бронхит и бронхиальная астма. Они также помогают быстрее восстановиться после перенесенного воспаления легких. Благодаря целенаправленному вдыханию пара во время процедуры происходит интенсивное всасывание медикаментов, которые в высокой концентрации попадают в воспалительный очаг. В результате ускоряется выведение мокроты и слизи, уменьшается воспаление слизистой оболочки, снижается болевой синдром и в разы ускоряется процесс выздоровления.

Врач напомнил, что раньше ингаляция в домашних условиях ограничивалась лишь возможностью подышать над кастрюлькой с парами от травяного раствора или картофеля. Наверняка, у многих сохранились детские воспоминания, как мама и бабушка заставляли, накинув на голову полотенце, сидеть, потеть и вдыхать горячие пары. Приятного мало, но польза была. И по сей день некоторые используют эти народные методы лечения, подчеркнул эксперт.

"Так, например, с заложенностью носа, сухим и влажным кашлем, болью в горле хорошо справляются содовые ингаляции. Сода оказывается антибактериальный и противовирусный эффект, обладает противогрибковой активностью, устраняет отечность носовых пазух, разжижает мокроту, помогает снять воспаление носоглотки и дыхательных путей", — подчеркнул терапевт.



Универсальный рецепт содовой ингаляции

На литр чистой питьевой воды понадобится одна чайная ложка пищевой соды. Воду довести до кипения, дать ей остыть до 70-80 градусов, после чего добавить туда соду, тщательно перемешав. После дать еще немного остыть (приблизительно до 55 градусов) и начать вдыхать пары.

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Нужно склониться над емкостью с содовым раствором таким образом, чтобы расстояние от головы до поверхности жидкости было около 30 сантиметров. Голову и плечи надо накрыть полотенцем или одеялом для того, чтобы пар распределялся и вдыхался равномерно.

Процедура длится 5-10 минут. В сутки можно проводить до четырех таких ингаляций. Курс (в зависимости от состояния) – три-пять дней.

Ингаляция с помощью небулайзера

Преимущество ингаляции небулайзером в том, что есть возможность вдыхать "лечебный пар" комнатной температуры – без риска ожога слизистой. Процедура занимает меньше времени и дискомфорта, чем, например, те же народные методы.

Видов небулайзеров, представленных на рынке, множество. Есть компрессорные, которые вырабатывают аэрозоль с мелкими частицами и подойдут тем, кому показаны ингаляции с муколитиками, антибиотиками или гормональными препаратами. Есть ультразвуковые приборы, но в случае ингаляций с антибиотиками, муколитиками и гормонами они не подойдут, поскольку ультразвук действует на такие препараты разрушительно.

Количество и продолжительность небулайзерных ингаляций зависит от проблемы, возраста больного и вида устройства. Также важно правильно подобрать для него раствор — поможет с этим специалист, проведя диагностику и выяснив точную причину таких симптомов, как кашель, заложенность носа, болевые ощущения, очаг и характер воспаления.

"Несмотря на то, что ингаляция — это действительно эффективный метод лечения заболеваний дыхательной системы, она требуют грамотного подхода к организации и проведению процедуры", — резюмировал Спирин.



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