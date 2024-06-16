Врач перечислил продукты, смягчающие хроническое воспаление

Защитят от рака и деменции. Врач перечислила продукты, смягчающие хроническое воспаление
Врач Муфтахетдинова: орехи и скумбрия помогают смягчить системное воспаление. Хроническое системное воспаление отличается от обычного тем, что это почти незаметный процесс, который длится долго. Оно поражает многие органы и повышает риск инфарктов, диабета, рака и ещё многих опасных заболеваний. Смягчить этот процесс можно в том числе с помощью диеты.
Какие продукты полезны при системном воспалении
С воспалением помогают бороться:
- Цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки;
- Морепродукты: лосось, сельдь, сардины, скумбрия;
- Бобовые;
- Мононенасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи);
- Полиненасыщенные жиры (грецкие орехи, семена льна, семена чиа);
- Фрукты;
- Овощи;
- Тёмный шоколад (не менее 70% какао);
- Травы, специи (куркума, имбирь);
- Чай и кофе, сказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» в Уфе Айгуль Муфтахетдинова.
Что не стоит есть при системном воспалении
К продуктам, которые усугубляют воспаление, относятся:
- Рафинированные сладости и напитки;
- Обработанное мясо с высоким содержанием жира (бекон, колбаса);
- Жареное;
- Насыщенные жиры (жирные молочные продукты, частично гидрогенизированные масла, жирное красное мясо);
- Избыток алкоголя.
Чем опасно системное воспаление
Этот вялотекущий процесс повышает риск множества хронических заболеваний:
- Сердечно-сосудистых проблем;
- Неалкогольной жировой болезни печени;
- Сахарного диабета II типа;
- Болезни Альцгеймера;
- Рака толстой кишки, пояснила доктор «Газете.ru».
Продукты, смягчающие хроническое воспаление, входят в средиземноморскую и DASH-диету, которую используют для лечения и профилактики артериальной гипертензии, добавила эксперт. О других преимуществах средиземноморской диеты читайте по ссылке.