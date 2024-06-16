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Защитят от рака и деменции. Врач перечислила продукты, смягчающие хроническое воспаление

Врач Муфтахетдинова: орехи и скумбрия помогают смягчить системное воспаление. Хроническое системное воспаление отличается от обычного тем, что это почти незаметный процесс, который длится долго. Оно поражает многие органы и повышает риск инфарктов, диабета, рака и ещё многих опасных заболеваний. Смягчить этот процесс можно в том числе с помощью диеты.

Врач перечислил продукты, смягчающие хроническое воспаление
© РИА Новости

Какие продукты полезны при системном воспалении

С воспалением помогают бороться:

  • Цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки;
  • Морепродукты: лосось, сельдь, сардины, скумбрия;
  • Бобовые;
  • Мононенасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи);
  • Полиненасыщенные жиры (грецкие орехи, семена льна, семена чиа);
  • Фрукты;
  • Овощи;
  • Тёмный шоколад (не менее 70% какао);
  • Травы, специи (куркума, имбирь);
  • Чай и кофе, сказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» в Уфе Айгуль Муфтахетдинова.

Что не стоит есть при системном воспалении

К продуктам, которые усугубляют воспаление, относятся:

  • Рафинированные сладости и напитки;
  • Обработанное мясо с высоким содержанием жира (бекон, колбаса);
  • Жареное;
  • Насыщенные жиры (жирные молочные продукты, частично гидрогенизированные масла, жирное красное мясо);
  • Избыток алкоголя.

Чем опасно системное воспаление

Этот вялотекущий процесс повышает риск множества хронических заболеваний:

  • Сердечно-сосудистых проблем;
  • Неалкогольной жировой болезни печени;
  • Сахарного диабета II типа;
  • Болезни Альцгеймера;
  • Рака толстой кишки, пояснила доктор «Газете.ru».

Продукты, смягчающие хроническое воспаление, входят в средиземноморскую и DASH-диету, которую используют для лечения и профилактики артериальной гипертензии, добавила эксперт. О других преимуществах средиземноморской диеты читайте по ссылке.

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