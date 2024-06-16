Врач перечислил продукты, смягчающие хроническое воспаление

Врач Муфтахетдинова: орехи и скумбрия помогают смягчить системное воспаление. Хроническое системное воспаление отличается от обычного тем, что это почти незаметный процесс, который длится долго. Оно поражает многие органы и повышает риск инфарктов, диабета, рака и ещё многих опасных заболеваний. Смягчить этот процесс можно в том числе с помощью диеты.

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Какие продукты полезны при системном воспалении

С воспалением помогают бороться:

Цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки;

Морепродукты: лосось, сельдь, сардины, скумбрия;

Бобовые;

Мононенасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи);

Полиненасыщенные жиры (грецкие орехи, семена льна, семена чиа);

Фрукты;

Овощи;

Тёмный шоколад (не менее 70% какао);

Травы, специи (куркума, имбирь);

Чай и кофе, сказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» в Уфе Айгуль Муфтахетдинова.

Что не стоит есть при системном воспалении

К продуктам, которые усугубляют воспаление, относятся:

Рафинированные сладости и напитки;

Обработанное мясо с высоким содержанием жира (бекон, колбаса);

Жареное;

Насыщенные жиры (жирные молочные продукты, частично гидрогенизированные масла, жирное красное мясо);

Избыток алкоголя.

Чем опасно системное воспаление

Этот вялотекущий процесс повышает риск множества хронических заболеваний:

Сердечно-сосудистых проблем;

Неалкогольной жировой болезни печени;

Сахарного диабета II типа;

Болезни Альцгеймера;

Рака толстой кишки, пояснила доктор «Газете.ru».

Продукты, смягчающие хроническое воспаление, входят в средиземноморскую и DASH-диету, которую используют для лечения и профилактики артериальной гипертензии, добавила эксперт. О других преимуществах средиземноморской диеты читайте по ссылке.