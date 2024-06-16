Волгоградские кардиологи перечислили симптомы, говорящие о проблемах с сердцем
В летний сезон крайне важно внимательно следить за состоянием своего организма. В частности, стоит иметь в виду, что большую нагрузку в жаркую погоду может испытывать сердечно-сосудистая система.
О проблемах с сердцем свидетельствует неожиданное появление боли в груди, которая может распространяться на плечо или руку.
Другим тревожным фактором считается одышка, которая возникает даже после двигательной активности слабой интенсивности или в состоянии покоя.
К признакам надвигающихся проблем со здоровьем также относится сильное сердцебиение, избыточное потоотделение, головокружение, отеки конечностей и чувство хронической усталости, сообщили специалисты волгоградского кардиоцентра.
Если вы обнаружили у себя вышеперечисленные симптомы, необходимо обратиться за медицинской помощью и пройти соответствующее обследование.