Гастроэнтеролог Садыков рассказал, как заметить начало старения
Если их вовремя заметить, что можно скорректировать образ жизни и немного продлить молодость.
О том, как заметить приближение старения рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков изданию «Чемпионат».
Врач назвал шесть признаков:
Снижение подвижности
С возрастом тонус мышц снижается, а также в мочеполовой системе и сосудах. Привычные действия становится выполнять труднее: подниматься по лестнице, выжимать белье, быстро ходить.
Опухающие вены и отеки
Это происходит из-за снижения тонуса сосудов. Признаки нарушения кровообращения – покалывание в кончиках пальцев, частые ознобы, варикозное расширение вен.
Увеличение веса
Лишние килограммы появляются из-за проблем с щитовидной железой. К старости у 40% населения возникают проблемы с щитовидкой. При наборе веса рекомендуется обратиться к эндокринологу.
Проблемы с пищеварением
Кишечная микрофлора с возрастом меняется, что вызывает вздутие, запоры. Это указывает на сбой в эндокринной и иммунной системах.
Сухая кожа
Кожа с возрастом становится сухой, так как снижается выработка кожного сала. Появляются морщины. В пожилом возрасте кожа требует увлажнения.
Снижение умственных способностей
Признаками надвигающейся деменции являются нарушение сна, рассеянное внимание, становится труднее понимать сложные инструкции.
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