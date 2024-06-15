Если их вовремя заметить, что можно скорректировать образ жизни и немного продлить молодость.

О том, как заметить приближение старения рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков изданию «Чемпионат».

Врач назвал шесть признаков:

Снижение подвижности

С возрастом тонус мышц снижается, а также в мочеполовой системе и сосудах. Привычные действия становится выполнять труднее: подниматься по лестнице, выжимать белье, быстро ходить.

Опухающие вены и отеки

Это происходит из-за снижения тонуса сосудов. Признаки нарушения кровообращения – покалывание в кончиках пальцев, частые ознобы, варикозное расширение вен.

Увеличение веса

Лишние килограммы появляются из-за проблем с щитовидной железой. К старости у 40% населения возникают проблемы с щитовидкой. При наборе веса рекомендуется обратиться к эндокринологу.

Проблемы с пищеварением

Кишечная микрофлора с возрастом меняется, что вызывает вздутие, запоры. Это указывает на сбой в эндокринной и иммунной системах.

Сухая кожа

Кожа с возрастом становится сухой, так как снижается выработка кожного сала. Появляются морщины. В пожилом возрасте кожа требует увлажнения.

Снижение умственных способностей

Признаками надвигающейся деменции являются нарушение сна, рассеянное внимание, становится труднее понимать сложные инструкции.

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