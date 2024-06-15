Методы борьбы с бессонницей

Нижегородцам рассказали, как избежать хронической бессонницы и усталости. Соответствующий пост в Telegram опубликовал сотрудник пресс-служба ННГУ Алексей Никонов.

По его словам, в крупных городах у многих людей часто сбит режим. Они ложатся спать глубоко за полночь или даже под утро, а в выходные долго отсыпаются. Специалисты считают, что это может привести к хронической бессоннице и другим проблемам со здоровьем.

Циркадные ритмы сбиты, а человек мучается усталостью, бессонницей, головной болью, — констатировал Никонов.



Чтобы избежать проблем со здоровьем, он советует каждый день ложиться спать и просыпаться в одно и то же время с погрешностью в 30 минут. Также не следует пренебрегать устройством спальни. Подушки и матрас должны быть удобными. А шторы — плотными, не пропускающими свет.

Также для улучшения сна необходимо устранить дефицит магния и применять мелатонин пролонгированного действия, но перед этим обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Напомним, ранее нижегородцам рассказали, что не следует есть на завтрак. https://www.vgoroden.ru/novosti/nizhegorodcam-posovetovali-ne-est-hleb-i-myusli-na-zavtrak-id394922