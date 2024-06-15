Врач объяснил, что делать при панической атаке

Врач скорой помощи Мария Ковальчук рассказала, как справиться в сложное для психики время, передает издание Medportal.

Паническую атаку можно определить как приступ чрезвычайно сильной паники и страха. Специалист отметила, что это явление не несет физического вреда для человека, поэтому важно научиться брать себя в руки в этот момент.

Правильное дыхание

Сосредоточьтесь на вдохе и выдохе – дыхание должно быть долгим и глубоким. Не забывайте о дыхательных техниках. Например, можно каждый раз считать до четырех, или задерживать дыхание после вдоха на несколько секунд.

Техника мышечной релаксации

Поочередно напрягайте и расслабляйте мышцы живота, спины, ног, рук – это поможет отвлечься от приступа.

Мысли о хорошем

Представьте что-то приятное, связанное с позитивными эмоциями конкретно для вас. Вспомните о любимом месте, близких людях или о домашнем животном.

Контроль здоровья

С точки зрения симптомов паническая атака может напоминать инфаркт или удушье, поэтому важно пройти обследование у врача, чтобы уметь отличать приступ от опасных состояний.

Не забывайте, что паническая атака закончится

Как правило, это происходит в течение нескольких минут.

Повторяйте про себя, что приступ связан со страхом и тревогой, - в реальности вам ничто не угрожает.

Фокусирование на ощущениях

При панической атаке человеку кажется, что он оторван от реальности. Попробуйте вспомнить приятные ощущения или носить с собой предмет, который вы сможете трогать или просто держать в руках. Это может быть ручка, брелок или любой другой маленький, но знакомый предмет.