Врач посоветовала, как защититься от панкреатита

Врач-гастроэнтеролог городской поликлиники № 28 Карина Тырина рассказала жителям Волгоградской области, чем опасен алкогольный панкреатит и как избежать его развития.

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По словам медицинского специалиста, алкогольный панкреатит – это заболевание поджелудочной железы, которое развивается на фоне употребления спиртных напитков. Также недуг может появится из-за желчнокаменной болезни, инфекции, приема лекарств, врожденных пороков развития и травм.

К основным симптомам болезни Карина Тырина относит нарастающую боль в верхней части живота, похожей на треугольник, повышенную температуру тела, тошноту, икоту, учащенный пульс, желтушность кожных покровов и белков глаз.

При появлении первых признаков алкогольного панкреатита необходимо обязательно вызывать скорую помощь.

Чтобы защититься от неприятного недуга, врач-гастроэнтеролог рекомендует не переедать и не употреблять чрезмерное количество алкоголя. Также снизить риск развития заболевания могут помочь овощи и зелень. Их обязательно нужно кушать во время застолий, сообщает облздрав.

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