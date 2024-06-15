Минздрав хочет включить рак в список профессиональных заболеваний

Минздрав намерен обновить список профессиональных заболеваний и факторов, которые их вызывают, добавив в него в том числе онкологические болезни. Проект постановления об этом опубликован на сайте правительства.

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Ведомство предлагает добавить к перечню факторов, вызывающих профессиональные заболевания, 43 позиции, ведущие к заболеваниям раком, в том числе солнечное излучение, сажу, древесную пыль, а также выхлопы и дизельное топливо.

Ранее главный профилактолог Минздрава Игорь Бухтияров рассказывал изданию «Коммерсантъ», что в России «профессиональная» онкология недодиагностирована: ежегодно выявляется не более 20 таких случаев, хотя по косвенным признакам их число должно доходить до 10-12 тысяч в год.

Комментирует главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», кандидат медицинских наук, врач-онколог Андрей Пылев:

— Эта инициатива вызвана не тем, что мы внезапно поняли, что есть некие промышленные канцерогены, которые ассоциированы с высоким риском развития тех или иных онкологических заболеваний. Это было известно давно, и в той или иной степени работы в этом направлении ведутся с 1960-х годов прошлого века. Сейчас просто идет речь о некоем регламенте, о признании четкой взаимосвязи определенных канцерогенов с увеличением риска развития тех или иных заболеваний. И основная задача данной инициативы — это только изменение некоего регламента в формате охраны труда людей, которые задействованы на подобных производствах, больше ничего.



— А что именно изменится?

— Все будет зависеть от конкретного канцерогена и конкретного производства. Например, когда в 1960-1970-х годах велись подобные исследования в контексте асбеста и было доказано, что асбест — это канцероген, который связан с высоким риском развития рака легкого, очень серьезно изменились подходы к охране труда в плане респираторов, в плане нормо-часов, в плане прямого контакта с этим канцерогеном, что позволило снизить заболеваемость конкретно в данной группе. Я думаю, что и сейчас данный регламент будет примерно таким. И список промышленных канцерогенов, природных канцерогенов достаточно широк, он пополняется. И тогда, когда мы получаем уже достоверную информацию, что создали иной канцероген, однозначно связанный с увеличением риска развития тех или иных болезней, данное заболевание попадает в перечень профзаболеваний.



Профзаболевание — это, как прописано в законодательстве, хроническое или острое заболевание сотрудника из-за воздействия вредного производственного фактора, которое привело к утрате трудоспособности.

На этот случай работодатели ежемесячно перечисляют в бюджет Соцфонда страховые взносы по ставке от 0,2% до 8,5% выплат сотрудникам. Тариф зависит от класса вредности и опасности конкретного рабочего места.

Новый законопроект вряд ли заставит работодателей тщательнее относиться к здоровью работников. Большинство работодателей считают страховые взносы в бюджет достаточной мерой заботы о здоровье сотрудников и не слишком заботятся о безопасности условий труда, указывает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович:

— Это совсем не означает, что будут меняться какие-то нормативы социальных взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Отнюдь нет, просто у Минздрава, вероятно, появились доказанные исследования, которые, может быть, еще какие-то формы онкологических заболеваний четко привязывают к каким-то факторам на производстве. Это очень непростая история — доказать причинно-следственную связь с производственными факторами. Поэтому я не думаю, что предприятия будут сильно страдать. А то, что предприятиям необходимо задуматься о здоровье сотрудников, это из другой плоскости вопрос.



— Что изменится для заболевших?

— Если это действительно произошло, лечиться он будет точно так же, как он лечится сейчас, — бесплатно в системе обязательного медицинского страхования, и это не связано с каким-то вмешательством Фонда социального страхования. Собираются взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, и, если будет доказана четкая связь с предприятием, часть этих взносов может пойти в том числе в Фонд обязательного медицинского страхования, который будет по-прежнему в полной мере оплачивать лечение онкологического больного по всем тем клиническим рекомендациям, которые есть, независимо от причин возникновения этого заболевания. Это никак не коснется ни работника, ни работодателя, это вообще ничего не изменит в системе, это просто попытка частично разделить финансовую ответственность между фондами.



В 2022 году в мире зарегистрировали 20 млн новых случаев рака и почти 10 млн смертей. К 2050 году эксперты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют более 35 млн новых случаев. В России, по официальным данным, с онкодиагнозом живут около 4 млн человек.