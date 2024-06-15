Основная опасность учащенного сердцебиения ночью

Если человек чувствует, что у него участилось сердцебиение ночью, то это может свидетельствовать об опасной патологии в его работе. Об этом рассказал психоаналитик и сомнолог Алексей Мелехин.

© Вечерняя Москва

— Опасность учащенное сердцебиение среди ночи представляет в такой ситуации, если вы просыпаетесь с болью в области сердца, печет, жжет, есть боль за грудиной, нет возможности продышаться. Это указывает, что есть риск сердечной патологии, — пояснил специалист.



Чтобы избавиться от неприятного чувства, Мелехин рекомендует несколько минут полежать в расслабленном состоянии. Также можно выпить стакан теплой воды, передает News.ru.

Часто состояние усталости и эмоциональной подавленности может свидетельствовать о гормональном сбое в организме. Об этом сообщила врач Ольга Малиновская.

Ученые выяснили, что здоровая вегетарианская диета способна повысить качество жизни, уменьшить усталость, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Научные результаты представлены в издании Frontiers in Nutrition.