Невролог предупредил о связи плохого сна и инсульта

Известно, что проблемы со сном повышают риск возникновения инсульта. Эти нарушения сна включают недосып (менее пяти часов), слишком большое количество сна (более девяти часов), его плохое качество, трудности с засыпанием или поддержанием непрерывного сна, длительный дневной сон, а также храп и остановку дыхания.

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Доктор Стивен Инглиш, сосудистый невролог клиники Майо, объяснил, почему плохой сон связывают с инсультом.

На сон люди тратят около трети жизни. Он полезен для здоровья мозга, так как обеспечивает нормальное состояние клеток мозга и сосудов.

Тем не менее ворочание по ночам может иметь последствия, в том числе повышать риск возникновения инсульта.

При наличии расстройств, связанных со сном (апноэ во сне), люди спят меньше или в целом плохо. Это приводит к снижению притока кислорода и крови к мозгу. Со временем это может повлиять на головной мозг, что будет способствовать возникновению повышенному риску инсульта или когнитивных нарушений из-за сосудистых нарушений в головном мозге.

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