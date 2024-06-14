Инфекционист рассказал, что делать в случае пореза на пляже

Врач-инфекционист Владимир Неронов дал рекомендации, что делать в случае получения травмы или пореза на пляже.

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— Первый шаг — тщательно промыть рану чистой проточной водой для удаления песка, грязи и других загрязнений. Важно не использовать воду сомнительного качества. Во-вторых, при получении раны сначала необходимо остановить кровотечение, прижимая чистый материал к ране до полного прекращения кровотечения, — рассказал Неронов.



Обязательно нужно поднять поврежденную конечность выше уровня сердца.

— Далее нужно обработать рану антисептиком, таким как перекись водорода, хлоргексидин или йод, чтобы уничтожить микробы и предотвратить инфекцию. Дезинфицирующее средство следует наносить по краям раны, избегая попадания в само поврежденное место, — сообщил врач в интервью РИАМО.



Также он порекомендовал избегать воды и песка некоторое время для того, чтобы не было в дальнейшем заражений и инфекций. Регулярно следует обрабатывать рану, это поможет избежать размножения бактерий и приведет к скорейшему выздоровлению.

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