Эксперт рассказал о безопасности донорства костного мозга

Донорство костного мозга - просто и безопасно, процесс занимает мало времени и безболезнен, но при этом помогает спасти много жизней.

Об этом во Всемирный день донора крови заявил ТАСС победитель Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга "Соучастие" Артем Алискеров.

Алискеров, который перенес лейкемию и на своем опыте знает о донорстве костного мозга, призвал развеивать мифы и заблуждения о том, что это очень сложно и при этом задействуется позвоночник.

"Людей пугает словосочетание "костный мозг". Я до лечения тоже думал, что это что-то страшное", - поделился он.



Однако процедура сдачи стволовых клеток протекает быстро и безболезненно, подчеркнул собеседник агентства. "Это безопасно, это просто кровь из вены: 5 мл, вы потенциальный донор. А когда вы кому-то подойдете, то такая же манипуляция крови из вены, только немножко подольше. Посмотрите пока два фильма, в течение четырех часов социальный аппарат отберет там 5% стволовых клеток - и все, вы свободны", - рассказал Алискеров.

Как отметил собеседник агентства, донорство - это на всю жизнь, в нем важно регулярно принимать участие, так как от этого зависят жизни других людей.

"Очень важно, чтобы человек понимал, что, когда ему позвонили, на другом конце трубки - человеческая жизнь. Люди иногда просто не отдают себе отчет, насколько это важно", - подчеркнул он.



Тонкости

Алискеров указал, что число доноров в России сейчас небольшое из-за количества требований, которые необходимо учитывать. "В России проживает почти 150 миллионов человек, из них всего лишь 340 тысяч - потенциальные доноры. Страдающих в стране примерно 5 000 человек в год. Из них 900 - дети. Кажется, что на это количество людей доноров достаточно, но на самом деле нет, это очень маленькое количество", - подчеркнул он.

"Чтобы подошел донор, должна быть максимально большая выборка. Потому что у нас очень много нюансов. Этническая группа, возраст, также то, что идеальным донором является мужчина. И то, что у нас близнец по крови идет один к десяти тысячам - это тоже уменьшает шанс", - рассказал Алискеров.



Донором стволовых клеток может стать любой здоровый человек старше 18 лет. Он может выбрать один из двух вариантов сдачи клеток, обе процедуры абсолютно безопасны. В первом случае донору 3-5 дней вводят специальный препарат, который стимулирует выход нужных клеток из костного мозга в кровоток.

Затем берут кровь из локтевой вены одной руки, отделяют нужные клетки и возвращают кровь в вену другой руки. Этот способ сдачи используется в 95% случаев. Во втором - под общим наркозом делают прокол тазовой кости и набирают нужную порцию костного мозга.