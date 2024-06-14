У женщины сердце остановилось на 15 минут после посещения врача

По данным телеграм-канала, 38-летняя женщина год назад вышла замуж и задумалась о детях. Юлия хотела сделать ЭКО, а перед этим нужно было пройти обследование и провести плановую операцию. Сейчас женщина только вышла из комы и может лишь открывать глаза.

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Что случилось в Краснодарском крае

38-летняя жительница Туапсе собиралась сделать ЭКО, поэтому обратилась к врачам для полного обследования и устранения всех преград для материнства. Как сообщил телеграм-канал Kub Mash, гинеколог районной больницы провёл ей плановую операцию, после которой у Юлии остановилось сердце.

Как рассказали родственники россиянки, во время операции врач задел кишечник, что привело к воспалению, заражению крови и температуре под 40. По их словам, когда женщине ставили катетер под ключицу, то пробили ей лёгкое. В итоге у неё на 15 минут остановилось сердце — еле откачали. Как говорят родственники, у Юлии сильно повреждён мозг.

Семья перевезла женщину в Краснодар, где она впала в кому на месяц. Сейчас Юлия пришла в себя, она уже может открывать глаза, но не шевелить руками и ногами или говорить. Родственники уверены, что во всём виноват гинеколог. Однако тот уверяет, что всё сделал как нужно, а кишечник повредился спустя 30 часов после операции, когда Юлия поела.

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