Чем опасна духота и как помочь человеку при гипоксии

Нахождение в душном помещении не несет фатальных последствий, но может ухудшить физическое и психическое состояние, сопровождаться обмороками и сильнейшей слабостью. Врач рассказал MIR24.TV, чем опасна гипоксия и как помочь человеку, которому стало плохо от духоты.

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Гипоксия, или кислородное голодание, – состояние, при котором снижается или прекращается доступ кислорода организму. Гипоксия в помещении не является следствием заболевания или патологии какой-либо системы организма. В душном помещении со спертым воздухом и без возможности проветривания снижается содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, говорит терапевт Нэя Георгиева.

«Признаками гипоксии являются: внезапное чувство слабости, головная боль в области висков, бледность кожных покровов. Из-за кислородного голодания организм пытается восстановить потребность в кислороде: учащается частота и глубина дыхания, повышается пульс, артериальное давление наоборот – начинает падать вплоть до обморока», – объясняет медик.



Врач дает рекомендации по оказанию срочной помощи. Прежде всего, необходимо покинуть душное помещение и выйти на свежий воздух. Далее раскрыть воротниковую область, чтобы не было чувства сдавленности и немного прогуляться неспешным шагом. Если нет возможности покинуть помещение – то человека с гипоксией необходимо перенести в отдельную комнату, где нет скопления людей, и проветрить помещение. Следует уложить человека горизонтально с приподнятием ног (так можно избежать потери сознания на фоне резкого снижения давления), не укрывать пледом или полотенцем грудную клетку.