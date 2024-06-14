Хирург объяснил важность чистки зубов профилактикой болезней

Хирург объяснил важность чистки зубов профилактикой тяжёлых болезней
Челюстно-лицевой хирург Евгений Никончук рассказал о важности регулярной и качественной чистки зубов. И если такой чистки нет, человеку могут сулить серьёзные болезни.
Так, по словам Никончука, при нормально не проводимой или отсутствии регулярной чистки зубов во рту может образоваться биоплёнка из бактерии Porphyromonas gingivalis. Эти патогены развиваются на зубах, быстро размножается во рту и вызывают воспаление внутренних органов.
Иными словам, это зубной налёт, но такой, который нельзя увидеть. При плохой чистке зубов человек может заболеть онкологией поджелудочной железы, молочной железы, пищевода. Влияет эта бактерия и на нейродегенерацию — может развиться болезнь Альцгеймера.
«Чтобы взять ситуацию под контроль, достаточно удалять зубной налёт два раза в день в домашних условиях и до трёх раз в год с помощью профессиональной гигиены. Не будет налёта и биоплёнки, размножение бактерии будет минимально. Биоплёнку невозможно увидеть, она не имеет запаха, не поддаётся определению на ощупь, но её легко обнаружить с помощью специальной красящей пасты или индикатора зубного налёта», — объяснил способ правильно чистить зубы хирург.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.