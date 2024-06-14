Где люди болеют больше всех в Европе

В Польше, как считается, одно из самых быстро стареющих населений. В этой стране продолжительность здоровой жизни увеличивается очень незначительно. Об этом сказал профессор Томаш Тарговский, национальный консультант в области гериатрии, руководитель Клиники гериатрии Национального института гериатрии, ревматологии и реабилитации в Варшаве.

На конец 2022 года в Польше доля людей старше 60 лет составляла 25,9% всего общества (9,8 миллиона человек). Ожидается, что в 2030 году в этой стране будет проживать 10,3 миллиона человек старше 60 лет, в 2040 году — 11,4 миллиона. Этот процесс характерен и для Евросоюза в целом, только в Польше он происходит намного быстрее.

Исследование PolSenior2 показало, что у почти 70% граждан Польши в возрасте 60−65 лет сейчас есть два или больше хронических заболеваний, а также у 90% людей в возрасте 80−90 лет. Люди, которым 75+, имеют минимум пять хронических заболеваний.

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Чаще всего пожилые в Польше страдают от сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных заболеваний, болезней опорно-двигательной системы, а также диабета 2 типа, психических расстройств и деменции.

Кроме того, у пожилых людей снижается иммунитет, а инфекционные болезни протекают обычно тяжелее.