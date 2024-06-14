Более 800 тысяч россиян привились вакциной «Конвасэл»

Свыше 800 тыс. жителей России привились вакциной против коронавирусной инфекции "Конвасэл", разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), заболеваемость ковидом составляет менее 1%. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

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"У нас под наблюдением уже около 800 тыс. россиян, привитых "Конвасэлом", и заболеваемость у них коронавирусной инфекцией менее 1%", - сказала она на открытии нового отделения термических поражений Центра комбинированных поражений на базе Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России.



Ранее в пресс-службе агентства сообщили, что Министерство здравоохранения России по итогам третьей фазы клинических испытаний выдало постоянное регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Конвасэл". Эффективность вакцины по итогам третьей фазы клинических испытаний составила 85,2%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,7%.

"Конвасэл" - первая в мире зарегистрированная вакцина, основанная на применении компонентов нуклеокапсидного N белка вируса SARS-CoV-2, который мало подвержен мутации. Это делает вакцину универсальной для различных штаммов коронавируса.