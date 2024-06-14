Минздрав предложил расширить перечень профессиональных заболеваний

Минздрав предложил включить злокачественные опухоли в перечень профессиональных заболеваний. Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

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В документе отмечается, что нынешние правила "частично устарели".

"В частности, в условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболевания к профессиональному", - говорится в проекте приказа.



Минздрав предлагает добавить в действующий перечень 43 фактора, ведущие к заболеванию раком. Среди них - солнечное излучение, сажа, древесная пыль, выхлопы и дизельное топливо и другие.

Председатель исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук назвал инициативу Минздрава правильным шагом.

"Именно по результатам спецоценки для работодателей устанавливается тариф страховых взносов, теперь у них будет новый стимул улучшать условия труда",- заявил Ковальчук в комментарии "Коммерсанту".



Согласно плану Минздрава, новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 марта 2031 года.

Профессиональным заболеванием в РФ считается хроническое или острое заболевание сотрудника из-за воздействия вредного производственного фактора, которое привело к утрате трудоспособности.