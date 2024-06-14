Каши, которые могут повышать сахар в крови

Не все виды каши одинаково полезны, предупреждает эндокринолог Соёлма Доржиева. Неправильный выбор и употребление каши могут быть вредны для здоровья, особенно при сахарном диабете.

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Важно понимать, что здоровое питание не только о выборе полезных продуктов, но и об их правильном сочетании. Это особенно важно при лечении диабета 2 типа, где основное внимание уделяется углеводному обмену.

Гликемический индекс продуктов играет ключевую роль в контроле уровня сахара в крови. Крупы с высоким индексом, такие как манная крупа или мюсли, могут резко повысить уровень глюкозы, что особенно опасно для людей с инсулинорезистентностью.

Крупы, богатые пищевыми волокнами и микроэлементами, например овсянка, гречка или киноа, помогают поддерживать энергетический баланс и создают длительное чувство сытости. Эти продукты способствуют регулированию углеводного обмена и улучшению метаболических процессов в организме.

Важность правильного выбора круп для рациона не может быть недооценена. Использование круп с низким гликемическим индексом помогает контролировать уровень сахара в крови и предотвращать резкие изменения уровня глюкозы, что крайне важно для людей, страдающих диабетом.