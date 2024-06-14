Насекомые Южной Америки заразили исследовательницу опасной лихорадкой

Исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», заразилась опасной для жизни лихорадкой денге после укусов десятков насекомых. Об этом пишет Daily Star.

28-летняя Мур рассказала, что почувствовала симптомы болезни во время путешествия по Южной Америке в мае. Сначала женщину покусали «тонны насекомых», после чего у нее сильно разболелся глаз. Она с трудом могла встать с постели, а на теле появились десятки красных пятен. Кроме того, Мур призналась, что из-за сильного жара «ела парацетамол как не в себя».

Исследовательница срочно вернулась в США, где ей диагностировали лихорадку денге. Она отметила, что теперь у нее все в порядке, хотя в редких случаях денге может привести к фатальным последствиям.

«У меня была куча симптомов до диагноза, — написала женщина в социальной сети. — Я потеряла аппетит (мы проходили по 15 километров в сутки, а я не могла поесть несколько дней), глаза болели, были озноб и температура».



При этом Мур призналась, что долго не решалась рассказать о болезни из-за страха, что это отпугнет людей от путешествий в отдаленные регионы планеты. В итоге она сказала, что ее поездка в Южную Америку стоила неприятностей с лихорадкой.

Ранее Мур назвала хищников, с которыми ей было интереснее всего работать. На третье место списка она поставила питонов.