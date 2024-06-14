Стало известно, у каких женщин чаще ухудшается память с возрастом

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана обнаружили, что у женщин, родивших детей с низким весом, чаще наблюдается снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

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В исследовании приняли участие 15 323 добровольца женского пола, средний возраст которых на момент оценки их когнитивных способностей составлял 62 года. Отмечается, что каждая участница ранее родила по крайней мере одного ребенка. При этом из общего числа испытуемых у 1224 человек (или 8%) в анамнезе было зафиксировано рождение детей с низким весом (менее 5,5 фунтов, или 2,49 кг).

Ученые попросили испытуемых пройти серию тестов на оценку общей и рабочей памяти, способности к обучению, а также точности и скорости реакции. Получение большего количество баллов свидетельствовало о высоких когнитивных способностях, а меньшего — о сниженных.

Результаты показали, что в среднем разница в баллах между женщинами, родившими детей с низкой массой тела и нормальной составила -0,06 балла в тестах на скорость реакции и внимание и -0,05 балла при оценке обучаемости и рабочей памяти. Ученые подсчитали, что такие показатели сигнализировали об ускорении когнитивного старения на один-два года.

Исследователи отметили, что рождение ребенка с низким весом не выступает достоверным фактором снижения когнитивных способностей в пожилом возрасте. Результаты работы демонстрируют корреляцию, а не причинно-следственную связь. Чтобы выяснить, какие механизмы лежат в основе полученных результатов, нужны дополнительные исследования.

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