В аптеках в изобилии препараты, которые обещают быстрое избавление от головной боли. Но бесконтрольный прием таких лекарств грозит непоправимыми последствиями. По словам доктора Елены Малышевой, препараты на основе триптана могут вызвать инсульт.

Прием любых препаратов, даже безобидных на первый взгляд БАДов, допустим только после консультации с врачом. Это объясняется тем, что любое лекарство имеет противопоказания и побочные эффекты, поэтому под запретом при тех или иных заболеваниях.

По словам доктора Елены Малышевой, неожиданное побочное действие может проявиться после приема самого распространенного препарата от головной боли на основе триптана. Эта группа лекарств разработана специально для облегчения состояния при приступах мигрени и других видах головной боли.

Но, как оказалось, триптаны имеют свойство повышать артериальное давление. Поэтому эти препараты противопоказаны людям с гипертонией, заявила Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Теледоктор рассказала, что при резком повышении давления растет риск инсульта. О побочных свойствах лекарства Малышева узнала, когда приняла суматриптан для облегчения мигрени.

В результате это привело к резкому повышению давления.

«У меня 220 на 120, и я понимаю, что сейчас случится инсульт», — вспомнила Елена Малышева.



К счастью, врачи успели вовремя оказать телеведущей помощь, поэтому все обошлось.

Напомним, ранее врач рассказала о свреде слабительных препаратов. Оказывается, они обладают способностью вызывать атрофию нервных рецепторов, находящихся в кишечнике.

Также Малышева назвала обезболивающее средство, которое менее всего вредит желудку.