Школьники стали массово заострять скулы небезопасным способом

Подростки стали массово пытаться заострить скулы жвачкой и смутили этим врачей. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Доктор Кавита Маривалла рассказала, что ее 12-летний сын попросил жевательную резинку с мастикой, которая якобы помогает сделать черты лица более очерченными. Выяснилось, что сейчас в соцсетях наблюдается тренд на подобную внешность, поэтому юноши, особенно школьного возраста, ищут различные способы заострить скулы и подбородок.

Производители подобных жевательных резинок рекомендуют использовать их от 30 минут до полутора часов. Однако дерматолог Пол Фрэнк предупредил, что таким образом вряд ли получится достичь желаемого результата. Кроме того, частое жевание чересчур тугой резинки может привести к негативным последствиям.

«Жевание на протяжении долгого времени может привести к разрастанию жевательных мышц, что чревато образованием проблем с челюстью, такими как щелканье или нарушения височно-нижнечелюстного сустава», — уточнил врач и призвал молодых людей не следовать трендам из соцсетей.



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