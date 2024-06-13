Топ продуктов, которые приводят к ломкости костей

Хрупкость костей нередко обусловлена не только возрастом и особенностями организма, но и несбалансированным рационом. Нутрициолог Юлия Шарапова подсказала нам список продуктов, которые в большинстве случаев приводят к разрушению костной ткани.

Развитие остеопороза

Хрупкость и слабость костей в процессе неправильного распределения кальция, вымывания его из организма и не усвоения — называется остеопорозом. С возрастом костная ткань становится хрупкой, и данное заболевание приобретает свою актуальность. При этом мы и сами подгоняем этот процесс, игнорируя правила правильного питания.

Наш эксперт рекомендует пересмотреть свой рацион и убедиться, что в нем есть продукты, закрывающие дефициты белка, магния, витамина Д, К2, калия, витамина С, цинка, фосфора. Только в этом случае кальций будет усваиваться, не провоцируя образование камней, как это часто происходит.

Как замедлить остеопороз

Самый верный способ замедлить или вообще предотвратить остеопороз — это сбалансированное питание. В рационе должны присутствовать следующие продукты: молочные продукты и сыры, бобовые, консервированные сардины с косточками, зеленые овощи, рис, укроп, базилик, грецкий орех, кунжут, петрушка.

Какие продукты нанесут вред костям

Существует ряд продуктов питания, которые вымывают кальций и приводят к ломкости костей. К ним относят:

- Кофе. Способствует выведению кальция с мочой. Норма употребления до 3-х чашек в день.

- Алкоголь. Злоупотребление приводит к потере костной массы.

- Соленые продукты. Негативно влияют на усвоение минералов.

- Фетиновая кислота. (Отруби, оболочка бобовых и злаковых). Связывает и выводит минерал из организма.

- Щавелевая кислота. (Какао, шоколад, щавель, шпинат). Образует оксалатные соли.

- Избыток магния и фосфора в рационе.