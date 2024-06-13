Терапевт рассказала, как отличить ротавирус от отравления

Ротавирусная инфекция вызывает острое заболевание желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся обезвоживанием. Вирус может выживать на поверхностях до 1,5 месяца и в воде до 60 дней, переносить температуры до плюс 50 градусов и хлорирование. Об этом рассказала терапевт Ольга Минина.

© Вечерняя Москва

Симптомы ротавирусной инфекции у детей и взрослых включают диарею, рвоту, тошноту, высокую температуру, боли в животе, головную боль, слабость и потерю аппетита. Отличие ротавируса от других заболеваний заключается в частой и водянистой диарее и высокой температуре.

Инфекция передается через бытовые контакты, такие как рукопожатия, использование общих предметов и поверхностей. Также возможно заразиться через некипяченую воду, грязные фрукты и овощи.

Для лечения ротавирусной инфекции у детей рекомендуется обратиться к врачу из-за риска обезвоживания, сообщила специалист в интервью 360.ru.

Пациентам следует употреблять раствор для регидратации и пить много жидкости. Пробиотики могут помочь нормализовать микрофлору кишечника, а диета должна включать легкоусвояемые продукты.

Важно избегать принятия воды во время купания и тщательно мыть овощи и фрукты.

Также врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, что причиной пищевого отравления могут стать условно-патогенные микроорганизмы, которые попадают в организм вместе с определенными продуктами.