Врач перечислила главные компоненты противораковой диеты

По словам онколога из США, доктора медицинских наук Николь Эндрюс, богатая белком рыба и курица, антиоксиданты и клетчатка в растительной пище, а также полезные жиры в составе масел и орехов снижают риск развития рака. Об этом сообщает издание Healthnews.

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Врач уточнила, что противораковая диета предполагает наполнение двух третей тарелки растительной пищей, такой как фрукты, овощи, цельные зерна, орехи, семечки, фасоль или бобовые. Все эти продукты содержат антиоксиданты (особые молекулы) и фитохимические вещества, которые защищают клетки от повреждений и восстанавливают имеющиеся дефекты.

Также растительная пища богата клетчаткой, полезными пищевыми волокнами, нормализующими пищеварение и снижающими риск развития рака толстой кишки.

Отмечается, что вторым незаменимым пищевым компонентом, важным для профилактики онкологических заболеваний, является белок. Он содержится в курице, рыбе, индейке, яйцах и молочных продуктах. Онколог добавила, что не стоит забывать и о жирах. Их организм человека усваивает при употреблении в пищу оливок, авокадо, семян, орехов, масел и сливок.

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