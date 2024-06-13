В Роспотребнадзоре оценили риски вспышки лихорадки денге в России

В Роспотребнадзоре считают: нет оснований опасаться, что в России начнется вспышка денге.

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"Специалисты Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации не только в России, но и в других странах. По сообщениям СМИ, в Европе растет число случаев заболевания лихорадкой денге, вызванных изменением климата и распространением комаров. Подъем заболеваемости в настоящее время отмечается в странах Панамериканского региона и Юго-Восточной Азии. Переносчиками заболевания являются комары Aedes Albopictus, которые не обитают на территории России за исключением отдельных южных территорий, но и те не инфицированы. Заболевание не передается от человека к человеку", - пояснили в федеральном ведомстве.



Завозные случаи лихорадки денге в России бывают ежегодно: инфекцию привозят из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканы. Роспотребнадзор проводит регулярный мониторинг за численностью и географическим распространением комаров, чтобы принимать меры по регулированию популяции и контролю за проведением дезинсекции.

"Туроператоры обязаны информировать клиентов о рисках заболевания при поездках в страны с опасными инфекциями, передаваемыми через комаров. Рекомендуется выбирать безопасные страны. Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу работает система "Периметр", позволяющая выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - отметили в Роспотребнадзоре.



Что касается нашей страны, географическое распространение комаров также подлежит мониторингу, и при необходимости проводятся дезинсекционные обработки для сокращения их численности.

Рекомендации туристам:

на территориях, где обитают комары, нужно носить максимально закрывающую тело одежду светлого цвета,

рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых (репелленты) в форме спреев, кремов - заказывая отель, уточните, есть ли там противомоскитные сетки на дверях, над кроватью и на окнах,

захватите с собой фумигатор,

храните запасы питьевой воды в закрытых емкостях.

Если по возвращении из поездки вы почувствовали, что заболеваете, если появились признаки лихорадки (высокая температура, интоксикация и т.д.), необходимо обратиться за медицинской помощью и обязательно проинформировать врача, что вы вернулись из страны с тропическим климатом.