В Австралии выявили случай заражения проказой

На севере Австралии выявили первый с 2021 года случай заражения проказой. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на департамент здравоохранения Северной территории.

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По данным ведомства, с начала 2024 года в стране были подтверждены пять случаев заболевания: три в штате Новый Южный Уэльс, один в Квинсленде и один на Северной территории. По словам директора организации здравоохранения аборигенов Miwatj Health Стива Россинга, болезнь "продолжает поражать общины коренных народов из-за условий, в которых они вынуждены жить".

"Им необходимы простые решения, такие как мобильные и общественные прачечные, которые помогут снизить заболеваемость проказой и другими инфекциями, включая чесотку", - сказал он, отметив, что главными факторами возникновения заболевания остаются неудовлетворительные условия быта аборигенов и перенаселенность общин.



Россинг отметил, что случаи проказы, которые все еще выявляются в стране, "являются симптомом экономического неравенства между аборигенами Австралии и потомками европейцев, живущими на континенте".

"Проказа - это еще одна вещь, которая случается, когда люди живут в бедности", - сказал Россинг.



Проказа (лепра) - опасное инфекционное заболевание, поражающее кожу, нервную систему, конечности и ряд внутренних органов. Болезнь была завезена в Австралию во время колонизации в середине 1800-х годов, но остается непобежденной и сегодня, хотя случаи заболевания крайне редки и регистрируются почти исключительно среди мигрантов и коренных жителей, живущих в отдаленных районах.