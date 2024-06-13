Теледоктор нашел связь между онемением рук и СПИДом

Теледоктор Александр Мясников нашел связь между онемением рук и СПИДом
Онемение конечностей – распространенное состояние, знакомое практически каждому. Чаще всего неприятные ощущения связаны с неудобным положением тела. Однако в ряде случаев – это грозный симптом, рассказал теледоктор Александр Мясников.
Так, причиной, по которой конечность теряет чувствительность, может быть сужение кровеносных сосудов. При наличии сопутствующих симптомов в виде ухудшения зрения такое состояние требует немедленного обращения к врачу, так как указывает на атеросклероз.
Кроме того, руки и ноги могут онеметь:
- при инсульте,
- тромбозе,
- болезнях сердца,
- стенозе сосудов,
- неврологических заболеваниях,
- ортопедических патологиях,
- радикулитах,
- туннельном синдроме,
- остеохондрозе позвоночника.
Неожиданной причиной онемения конечностей Мясников назвал СПИД и ВИЧ поздней стадии, когда происходит повреждение нервов и начинается периферическая нейропатия.
Также парестезией сопровождаются диабет, лимфома и рак, сообщил Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».
Чтобы выяснить причину онемения, нужно обратиться к врачу. При этом важно, какие симптомы сопровождают парестезию и что повлияло на появление неприятных ощущений.
После сбора анамнеза врач сможет установить причину онемения конечностей и назначит лечение для ее устранения.
Ранее Александр Мясников предупредил, что инфаркт может повторяться. Чтобы снизить такую вероятность, доктор посоветовал больше двигаться. Также врач рассказал о последствиях чистки кишечника.