Теледоктор нашел связь между онемением рук и СПИДом

Онемение конечностей – распространенное состояние, знакомое практически каждому. Чаще всего неприятные ощущения связаны с неудобным положением тела. Однако в ряде случаев – это грозный симптом, рассказал теледоктор Александр Мясников.

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Так, причиной, по которой конечность теряет чувствительность, может быть сужение кровеносных сосудов. При наличии сопутствующих симптомов в виде ухудшения зрения такое состояние требует немедленного обращения к врачу, так как указывает на атеросклероз.

Кроме того, руки и ноги могут онеметь:

при инсульте,

тромбозе,

болезнях сердца,

стенозе сосудов,

неврологических заболеваниях,

ортопедических патологиях,

радикулитах,

туннельном синдроме,

остеохондрозе позвоночника.

Неожиданной причиной онемения конечностей Мясников назвал СПИД и ВИЧ поздней стадии, когда происходит повреждение нервов и начинается периферическая нейропатия.

Также парестезией сопровождаются диабет, лимфома и рак, сообщил Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Чтобы выяснить причину онемения, нужно обратиться к врачу. При этом важно, какие симптомы сопровождают парестезию и что повлияло на появление неприятных ощущений.

После сбора анамнеза врач сможет установить причину онемения конечностей и назначит лечение для ее устранения.

Ранее Александр Мясников предупредил, что инфаркт может повторяться. Чтобы снизить такую вероятность, доктор посоветовал больше двигаться. Также врач рассказал о последствиях чистки кишечника.