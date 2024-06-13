Терапевт раскрыла, как снизить риск заболевания корью

Правильная вакцинация позволит уменьшить риск роста пациентов, заболевших корью, заявила в беседе с ОТР врач-терапевт вышей квалификации директор Медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа. Она добавила, что в первый раз прививку могут сделать примерно в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в шесть лет. При этом лекарство от кори могут ввести и взрослому человеку до 35 лет, если тот прежде не имел контактов с болезнью, уточнила врач.

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Если эти прививки сделать, риск заболевания снижается до 90%. 10% все равно есть, потому что всегда есть процент гиперреакции иммунной системы, когда ребенок или взрослый могут заболеть корью и кореподобными заболеваниями, — напомнила Лапа.



Терапевт также обратила внимание на то, что важно провести изоляцию заболевших пациентов. В качестве примера она привела ситуацию в детском саду, где воспитанников отделяют от здоровых несовершеннолетних. Лапа порекомендовала родителям не гулять с заболевшими детьми, чтобы не допускать случаи заражения.

Представители Роспотребнадзора ранее заявили, что рост числа случаев заражения энтеровирусной инфекцией среди жителей страны может быть связан с завозом болезни из-за рубежа. При этом специалисты принимают все возможные меры для предупреждения очагов заболевания в детских учреждениях.