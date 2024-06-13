Жительнице Кузбасса понадобилась помощь из-за узкого кольца

В кузбасском городе спасатели пришли на помощь к женщине, у которой начал развиваться сильный отек из-за узкого кольца.

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Инцидент произошел в Юрге. Там к спасателям обратилась женщина, которая сообщила, что не может самостоятельно снять кольцо с пальца. В результате у нее начал развиваться сильный отек.

Как рассказали в агентстве по защите населения и территории Кузбасса, на место прибыли спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда. При помощи ножниц мультитул они перекусили кольцо и освободили палец. Отмечается, что женщина от медицинской помощи отказалась.