Куда бежать, если болит челюсть и трудно жевать? Может понадобиться даже психолог
Врач Макаревич: сильные переживания могут привести к проблемам с челюстью. Заметили, что у вас часто болит челюсть, трудно жевать пищу или даже просто открыть рот? Скорее всего, у вас проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, который соединяет верхнюю и нижнюю челюсти с черепом. Почему он может выйти из строя и как это решить, «Секрет» узнал у специалиста.
Симптомы поражения височно-нижнечелюстного сустава
Этот сустав находится ближе всех к голове, поэтому любой дискомфорт будет доставлять сильное беспокойство, рассказала «Секрету» врач стоматолог-ортодонт, гнатолог Элина Макаревич.
Основные симптомы — это:
- хроническая боль;
- трудности при пережёвывании пищи и разговоре;
- ограничение открывания рта;
- неудобное смыкание челюстей.
Откуда берётся проблема
Основные причины неполадок в височно-нижнечелюстном суставе:
- проблемы с прикусом;
- бруксизм (ночной скрежет зубами);
- травмы;
- сильные переживания и стресс.
Элина Макаревич:
«Чаще всего недуг обусловлен целой комбинацией факторов. Например, неправильный прикус наряду с нервным перенапряжением могут вызвать бруксизм».
Как понять, что проблема именно в суставе
Визуально проблемы с височно-нижнечелюстным суставом не видны. Так что тем, кто жалуется на боль в челюсти, назначают:
- магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы увидеть связки, диск и мягкие ткани;
- компьютерную томографию (КТ), рентген, чтобы оценить состояние костей;
- конусно-лучевую компьютерную томографию, чтобы за счёт трёхмерного изображения выполнить точные измерения и выявить патологию.
Как лечат проблемы с челюстью
Предварительный диагноз ставит гнатолог. В зависимости от характера жалоб он направит к нужному специалисту.
Например, при проблемах с прикусом и положением нижней челюсти нужны диагностика и лечение у стоматолога-ортодонта или стоматолога-ортопеда, рассказала эксперт.
Элина Макаревич:
«При наличии бруксизма или другой неврологической проблемы к лечению подключается невролог. Многие пренебрегают помощью психологов, и совершенно безосновательно. Связь переживаний и стрессов с болями в области височно-нижнечелюстного сустава — научно доказанный факт».
Когда поможет капа
Чаще всего боли в области височно-нижнечелюстного сустава связны со стоматологическими проблемами, отметила Макаревич.
Самый эффективный способ лечения в этом случае — сплинт-терапия, то есть использование капы. Это силиконовая или пластмассовая конструкция, которую надевают на зубы. Её изготавливают индивидуально.
Что делает капа:
- ставит сустав в нужную позицию;
- убирает неправильные контакты зубов;
- снимает мышечные спазмы;
- нормализует высоту нижней трети лица;
- убирает боли, щелчки, хруст.