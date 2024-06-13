Куда бежать, если болит челюсть и трудно жевать

Врач Макаревич: сильные переживания могут привести к проблемам с челюстью. Заметили, что у вас часто болит челюсть, трудно жевать пищу или даже просто открыть рот? Скорее всего, у вас проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, который соединяет верхнюю и нижнюю челюсти с черепом. Почему он может выйти из строя и как это решить, «Секрет» узнал у специалиста.

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Симптомы поражения височно-нижнечелюстного сустава

Этот сустав находится ближе всех к голове, поэтому любой дискомфорт будет доставлять сильное беспокойство, рассказала «Секрету» врач стоматолог-ортодонт, гнатолог Элина Макаревич.

Основные симптомы — это:

хроническая боль;

трудности при пережёвывании пищи и разговоре;

ограничение открывания рта;

неудобное смыкание челюстей.

Откуда берётся проблема

Основные причины неполадок в височно-нижнечелюстном суставе:

проблемы с прикусом;

бруксизм (ночной скрежет зубами);

травмы;

сильные переживания и стресс.

Элина Макаревич:

«Чаще всего недуг обусловлен целой комбинацией факторов. Например, неправильный прикус наряду с нервным перенапряжением могут вызвать бруксизм».



Как понять, что проблема именно в суставе

Визуально проблемы с височно-нижнечелюстным суставом не видны. Так что тем, кто жалуется на боль в челюсти, назначают:

магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы увидеть связки, диск и мягкие ткани;

компьютерную томографию (КТ), рентген, чтобы оценить состояние костей;

конусно-лучевую компьютерную томографию, чтобы за счёт трёхмерного изображения выполнить точные измерения и выявить патологию.

Как лечат проблемы с челюстью

Предварительный диагноз ставит гнатолог. В зависимости от характера жалоб он направит к нужному специалисту.

Например, при проблемах с прикусом и положением нижней челюсти нужны диагностика и лечение у стоматолога-ортодонта или стоматолога-ортопеда, рассказала эксперт.

Элина Макаревич:

«При наличии бруксизма или другой неврологической проблемы к лечению подключается невролог. Многие пренебрегают помощью психологов, и совершенно безосновательно. Связь переживаний и стрессов с болями в области височно-нижнечелюстного сустава — научно доказанный факт».



Когда поможет капа

Чаще всего боли в области височно-нижнечелюстного сустава связны со стоматологическими проблемами, отметила Макаревич.

Самый эффективный способ лечения в этом случае — сплинт-терапия, то есть использование капы. Это силиконовая или пластмассовая конструкция, которую надевают на зубы. Её изготавливают индивидуально.

Что делает капа: