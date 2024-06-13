Названы основные проблемы пациентов с хронической болезнью легких

Основной проблемой пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) является отсутствие возможности получить льготные препараты без статуса инвалидности, следует из результатов исследования Всероссийского союза пациентов и Media Research Family, которые имеются в распоряжении NEWS.ru. Согласно документу, также отсутствует ранняя диагностика пациентов с подобным заболеванием.

© РИА Новости

Почти все авторы проанализированных сообщений о ХОБЛ (86%) пишут о проблеме с низким уровнем пенсий и высокими ценами на лекарства или спецоборудование, которые не попадают под льготные программы. Почти треть пользователей (29%) позитивно отзываются о получении льготных лекарств, а вот 47% сожалеют о том, что более эффективные препараты не выдаются в качестве льготных. Проанализировав сообщения пользователей, исследователи пришли к выводу о том, что отсутствует ранняя диагностика пациентов с ХОБЛ, — говорится в исследовании.



Пользователи также отмечают трудности посещения врача в бюджетной медицинской организации. По результатам исследования, 81% сообщений об амбулаторном лечении связаны с обсуждением непосредственно процесса лечения, помощи в расшифровке результатов анализов и обсуждении эффективности лекарственной терапии. Большие очереди на прием к специалистам и дефицит кадров приводят к тому, что пациентам не хватает общения с врачами.

Как отметили авторы исследования, ХОБЛ может привести к полной или частичной потере трудоспособности, что негативно сказывается на доходах и качестве жизни. В связи с этим пациенты с этим заболеванием могут испытывать трудности с поиском новой работы или вынуждены работать в менее оплачиваемых сферах. Вместе с тем авторы сообщений отмечают, что получение статуса инвалида для людей с ХОБЛ в России, по данным исследования, представляет значительные сложности.

Ранее сообщалось, что чаще всего пациенты винят в развитии ХОБЛ инфекции и другие заболевания дыхательных путей. В 22% случаев эта болезнь была диагностирована у пациентов на фоне перенесенного COVID-19.