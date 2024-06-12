Венеролог предупредил, чем можно заразиться от чужого полотенца

Что будет, если вытираться чужим полотенцем? Грибок — самое невинное
Врач Наджафова: от чужого полотенца можно подхватить венерическое заболевание. У каждого из нас есть индивидуальный набор бактерий и грибов, обитающих на коже. Все они, соответственно, остаются на полотенце, которым мы пользуемся. Если вы решите одолжить чьё-то полотенце, будьте готовы, что в нагрузку вам достанется чужая микрофлора. Последствия вам точно не понравятся.
Что будет, если вытереться чужим полотенцем
От чужого полотенца можно подхватить:
- Грибковое поражение кожи, ногтей и волос;
- Стрептококк;
- Стафилококк;
- Чесотку;
- Педикулёз;
- Обострение угревой болезни;
- Венерические заболевания, рассказала врач-дерматолог, врач-венеролог «СМ-Клиника» Камилла Наджафова.
Как не заразиться от полотенца
Первое правило — не брать чужое полотенце. Для своего правила такие:
- Менять его не реже двух раз в неделю;
- Стирать при температуре 60–90 градусов;
- Тщательно высушивать, посоветовала врач в беседе с «Газетой.ru».
Она также посоветовала пользоваться разными полотенцами для рук, лица и тела, потому что микрофлора на этих участках разная.
Секреты правильной стирки полотенец можно узнать тут.