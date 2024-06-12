Венеролог предупредил, чем можно заразиться от чужого полотенца

Врач Наджафова: от чужого полотенца можно подхватить венерическое заболевание. У каждого из нас есть индивидуальный набор бактерий и грибов, обитающих на коже. Все они, соответственно, остаются на полотенце, которым мы пользуемся. Если вы решите одолжить чьё-то полотенце, будьте готовы, что в нагрузку вам достанется чужая микрофлора. Последствия вам точно не понравятся.

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Что будет, если вытереться чужим полотенцем

От чужого полотенца можно подхватить:

Грибковое поражение кожи, ногтей и волос;

Стрептококк;

Стафилококк;

Чесотку;

Педикулёз;

Обострение угревой болезни;

Венерические заболевания, рассказала врач-дерматолог, врач-венеролог «СМ-Клиника» Камилла Наджафова.

Как не заразиться от полотенца

Первое правило — не брать чужое полотенце. Для своего правила такие:

Менять его не реже двух раз в неделю;

Стирать при температуре 60–90 градусов;

Тщательно высушивать, посоветовала врач в беседе с «Газетой.ru».

Она также посоветовала пользоваться разными полотенцами для рук, лица и тела, потому что микрофлора на этих участках разная.

Секреты правильной стирки полотенец можно узнать тут.