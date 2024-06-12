Врач предупредил об ошибках при приеме обезболивающих

Самостоятельно принимая обезболивающие для облегчения своего состояния люди могут допускать некоторые ошибки, о которых предупреждает Екатерина Серебренникова, врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом», сообщает ИА DEITA.RU.

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В беседе с «Прайм» специалист рассказала, что многие обращаются к обезболивающему уже когда голова сильно болит. Однако лечить мигрень желательно до наступления таких мощных симптомов, когда головная боль будто давящий шлем опоясывает голову. При этом самостоятельно принимать обезболивающие длительное время не стоит. Важно консультироваться с лечащим врачом.

Кроме того, специалист напомнила о важности соблюдения режима труда и отдыха. Если вовремя прилечь, сделать в работе перерыв, то головной боли можно будет избежать, и не придëтся прибегать к приëму обезболивающих.

«Можно попробовать избавиться от симптоматики, выйдя на свежий воздух, сделав разминку. Если эти методы не сработали, можно прибегнуть к обезболивающим», – отмечает врач.



Специалист добавила, что при некоторых болезнях врач назначает систематический приëм обезболивающих, и пациент должен их принимать, даже если ничего не болит. Однако такая терапия проходит под строгим контролем врача.