Врач рассказал о причинах временного повышения давления

Кардиолог Гинзбург: пребывание на солнце может повысить кровяное давление
Подъем уровня кровяного давления не всегда указывает на гипертонию. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный врач РФ, главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург.
"Изменения цифры артериального давления в периоды его подъема могут быть обусловлены как характером артериальной гипертонии, так и нарушениями ведения здорового образа жизни. В частности, при физических перегрузках, длительном пребывании на солнце, злоупотреблении различными видами пищи, алкоголем и при курении", — объяснил врач.
Зачастую повышение артериального давления не сопровождается ухудшением состояния. Это опасно, потому что человек может адаптироваться к высокому давлению, что приведет к прогрессированию заболевания. Поэтому людям с гипертонией важно соблюдать меры профилактики: измерят артериальное давление самостоятельно, соблюдать режим отдыха и сна, придерживаться здоровой диеты и сократить потребление поваренной соли.