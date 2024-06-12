Стоматолог рассказал, как работа ЖКТ отражается на здоровье зубов

Врач-стоматолог Виктория Шелудкова рассказала, что нарушение пищеварения и плохая работа ЖКТ напрямую связаны с состоянием полости рта и зубов, и наоборот.

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Врач отмечает, что правильное питание и употребление множества овощей и фруктов еще не обеспечивает здоровые зубы. Если кишечник не всасывает витамины, содержащиеся в этих продуктах, то они выходят из организма, не оказывая ровным счетом никакого положительного эффекта на ваше здоровье.

Всасывание витаминов – это сложный и многоступенчатый процесс, нарушение которого на любом из этапов может отразится на состоянии зубов. На всасывание витаминов влияют такие болезни, как диарея, целиакия или наличие паразитов в кишечнике.

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