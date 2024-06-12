Каких болезней, передающихся половым путем, не надо бояться

Болезни, передающиеся половым путем, довольно деликатная тема. Вероятно, с этим связана низкая осведомленность населения о видах половых инфекций и причинах их распространения.

Например, по словам доктора Александра Мясникова, многие относят инфекцию кандидоз к болезни, которой можно заболеть только после половой связи.

Но это распространенное заблуждение, уверяет врач, поскольку инфекцию обнаруживают даже у девушек, которые еще не начали половую жизнь. Нередко к кандидозу, которую также называют «молочницей», приводят нарушение обмена веществ, болезни щитовидной железы, прием антибактериальных, гормональных препаратов, снижение интенсивности кровообращения.

К группе инфекций, наличие которых не является поводом для сильного беспокойства, Мясников причислил уреаплазму. Врач утверждает, что уреплазма – часть нормальной женской микрофлор, и ее обнаруживают у 60% женщин, живущих половой жизнью.

Правда, если в большинстве случаев уреплазмоз не несет никакой угрозы для женского организма, в случае беременности инфекция может привести к выкидышу.

Еще одним вариантом нормальной микрофлоры врач называет наличие гарденеллеза. Эта инфекция также встречается у людей, не начавших половую жизнь.

Что касается ИППП, которые действительно требуют лечения, к ним Мясников отнес хламидиоз, который на сегодняшний день является основной причиной женского бесплодия.

«Ее надо рано выявлять и лечить», —подчеркнул Мясников.



При этом врач развеял популярные мифы о способах заражения хламидиозом и другими половыми инфекциями. Само название группы инфекций говорит о том, что заболеть ими можно при незащищенном сексе, отметил врач.

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