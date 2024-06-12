Названы основные причины развития рака почки

Специалисты ежегодно отмечают рост заболеваемости раком почек. Так, на сегодняшний день показатели достигли 250 тыс больных в год. Преобладающее большинство среди пациентов – мужчины.

По словам онколога Дениса Алтунина, заболеваемость среди мужского населения в четыре раза выше, чем среди женщин. При этом 90% больных страдают от самого агрессивного вида рака почек – почечно-клеточного.

Алтунин отметил, что есть основные факторы, влияющие на развитие болезни. Например, курение. Согласно научным исследованиям, пачка выкуренных за день сигарет на 100% повышает риск развития патологии. Это объясняется токсичным воздействием на ткани органа канцерогенов, содержащихся в сигаретах.

Свою роль в развитии онкозаболевания также играет лишний вес. В этой группе населения высокая заболеваемость связана с нарушениями эндокринной системы, что приводит к повышению холестерина и накоплению глюкозы в печени и мышцах. При этом среди женщин этот фактор чаще становится первопричиной рака, чем среди мужчин.

Отдельно Алтунин рассказал о пациентах, страдающих болезнями почек. По словам онколога, при хроническом пиелонефрите и поликистозе почек риск развития почечно-клеточного рака значительно повышается.

Помимо прочего риски развития рака всегда выше в группе людей с плохой наследственностью. В частности, мутации в клетках почек и мочевого пузыря может вызвать синдром von Hippel Lindau и Birt-Hogg-Dube.

Чтобы снизить риск развития смертельно опасного заболевания онколог рекомендовал придерживаться правильного образа жизни и следить за своим здоровьем.

«Любую серьезную патологию можно поймать на начальной стадии, если проявлять онконастороженность и не забывать заботиться о себе и близких», — заявил онкоуролог в разговоре с «Газетой.ру».



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