Онколог объяснил опасность солнечных лучей

С началом лета мы начинаем проводить все больше и больше времени на свежем воздухе. Не все осознают, что долгое пребывание на солнце может стать причиной серьезных заболеваний. Какую опасность несет переизбыток солнечного света, рассказал «ФедералПресс» заведующий кафедрой биохимии РУДН и онколог Вадим Покровский.

«Солнечные лучи являются одним из основных источников ультрафиолета. Избыток ультрафиолетового излучения, в свою очередь, может быть фактором развития базальноклеточного рака, меланомы и других видов рака кожи», – объясняет эксперт.



Вадим Покровский уточняет, что существуют разные спектры ультрафиолетовой радиации. И наиболее опасным из них является спектр с длиной волны 280–330 нанометров.

Если говорить о канцерогенезе, то при воздействии на клетку ультрафиолета может произойти повреждение ДНК, вызывая различные мутации. Соответственно, если эти изменения происходят в протоонкогенах или антионкогенах, это повышает риск развития злокачественных новообразований, заключает онколог.

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