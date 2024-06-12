Причины плохого запаха, несмотря на хорошую гигиену

Некоторые запахи тела могут сигнализировать о проблемах со здоровьем или об изменениях в организме. Будьте осторожны.

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Забытый тампон во влагалище. Его запах можно описать как непреодолимый, неприятный, похожий на гниющий мусор. Также у вас может возникнуть чувство давления или общего дискомфорта, но для многих женщин сильный запах является единственным симптомом. Кроме того, при слишком долгом нахождении тампона во влагалище могут возникнуть выделения, не связанные с менструацией, боль в тазу, повышенная температура тела.

Вагинальная дрожжевая инфекция. Она возникает из-за чрезмерного роста грибка Candida. Часто это может привести к выделениям, напоминающим творог, а иногда и с хлебным, дрожжевым запахом. Также инфекция может возникнуть при длительном ношении тесной и влажной одежды, например купального костюма. К другим симптомам относятся ощущение жжения во время мочеиспускания или секса, красная, опухшая вульва, сыпь, боль и болезненность во влагалище, водянистые выделения.

Бактериальный вагиноз. Это состояние развивается, когда количество вредных бактерий превышает количество «хороших» о влагалище. Это может привести к выделениям из влагалища с сильным неприятным или рыбным запахом. При бактериальном вагинозе запах гораздо сильнее, чем при бактериальной инфекции. Часто запах наиболее заметен после секса, во время менструации или сразу после неё. По данным клиники Кливленда, более 8 из 10 человек с бактериальным вагинозом не испытывают симптомов.

Инфекция мочевыводящих путей. Она может привести к неприятному запаху мочи. Изменить её запах также могут витамины, лекарства и продукты питания. Кроме того, такая моча может указывать на инфекцию почек.

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Диабет. Иногда моча может иметь сладкий фруктовый запах. Это может быть признаком сахарного диабета. Без лечения диабет может в конечном итоге привести к слепоте, почечной недостаточности, повреждению нервов, болезням сердца и инсульту.

Синусит. Это воспаление тканей пазух, полостей в костях, которые соединяются с носом. Такое может возникнуть из-за аллергии, бактериальной или вирусной инфекции. Этот тип инфекции может вызвать неприятный запах изо рта.

Инфекция стопы. Запах — это побочный продукт метаболизма бактерий и грибков, живущих на ваших ногах. Зуд в определённых местах на стопах, а также покраснение кожи могут указывать на грибковую инфекцию стопы.

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