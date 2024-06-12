Как цвет мочи говорит о здоровье человека

Возможно, вы удивитесь, но моча человека может зелёный, розовый, красный, фиолетовый, оранжевый или синий цвет. И это может указывать на наличие определённых болезней.

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Моча действует как среда, через которую организм может выделять отходы. К ним относятся азотистые отходы распада белка и мышц (в виде мочевины и креатинина), а также эритроциты. Через мочу могут выводиться из организма витамины, лекарства и некоторые вещества из рациона человека.

Также есть множество веществ, которые в моче присутствовать не должны. И на это может указать её цвет.

Красный. Обычно красная моча означает кровотечение. Оно может исходить из любого отдела мочевыводящих путей: от почек до мочевого пузыря, предстательной железы и всех трубок, которые их соединяют. При обильных кровотечениях моча по цвету может напоминать красное вино. К кровотечениям может привести большое количество разных состояний: от камней в почках до рака, травм и инфекций мочевыводящих путей. Также красная моча может возникнуть из-за употребления слишком большого количества свёклы.

Оранжевый и жёлтый. Известно, что на цвет мочи влияет обезвоживание. В этом случае она становится тёмно-желтой, граничащей с оранжевым. Если же жидкости хватает, то моча приобретает светло-жёлтый оттенок. При повышенном уровне билирубина моча становится оранжевого либо коричневатого цвета. Окрашивать мочу в оранжевый цвет также способны некоторые лекарства, в том числе антибиотик рифампицин.

Зелёный и синий. Причиной такой мочи могут быть красящие вещества, которые содержатся в зелёных (например, спаржа) или синих продуктах и ​​напитках и которые употребляются в больших количествах. Кроме того, зелёной или синей моча может стать из-за приёма антигистаминных препаратов, анестетиков и витаминов.

Кроме того, некоторые микробы могут образовывать соединения зеленоватого цвета. Например, бактерия Pseudomonas aeruginosa, которая может вызвать инфекции мочевыводящих путей.

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Индиго или пурпурный. Одна из возможных причин такой мочи — порфирия. Это генетическое семейство заболеваний, поражающих кожу и нервную систему. Другая причина — это синдром пурпурного мочевого мешка.

Фиолетовый или розовый. В небольших количествах кровь и свёкла могут окрашивать мочу в розовый цвет.

Другие цвета. В некоторых случаях моча может быть чёрной или коричневой. Иногда это связано с распадом мышц на соединение под названием миоглобин. Это происходит при рабдомиолизе. Также это может быть связано с билирубином, который делает мочу настолько тёмной, что она становится коричневой, а не оранжевой.

Воспаление почек может спровоцировать кровотечение, которое меняет цвет с красного на коричневый при движении по мочевыводящим путям.

Большие объёмы бесцветной мочи могут сигнализировать о заболевании, например, о диабете или патологическом чрезмерном употреблении алкоголя.

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