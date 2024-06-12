Как распознать холеру

Холера представляет собой заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae. За последние два года вспышки холеры в Африке затронули 18 стран. С момента начала серии вспышек в конце 2021 года в южной и восточной Африке умерло более 6000 человек.

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Холера может распространяться прямо или косвенно несколькими путями. Например, через загрязнённую воду, заражённую пищу, при плохих санитарных условиях и при передаче от человека к человеку.

Признаки холеры могут возникнуть неожиданно в течение нескольких часов или пяти дней после заражения. Симптомы болезни варьируются от лёгкого дискомфорта до тяжёлых и опасных для жизни состояний.

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Один из основных признаков холеры — это тяжёлая диарея. Она приводит к быстрой потере жидкости из организма и возможным мышечным судорогам из-за потери необходимых солей и минералов. Помимо этого, часто встречается рвота, которая усугубляет обезвоживание.

Обезвоживание — наиболее тревожный симптомы холеры. Оно проявляется через сухость во рту, сильную жажду, менее частое мочеиспускание, запавшие глаза и низкое кровяное давление, которое потенциально может перерасти в шок. Если это не лечить, то человек может умереть в течение нескольких часов.

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