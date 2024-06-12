Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что употребление зеленого чая снижает риск развития рака яичников. Выпуск, в котором доктор назвал россиянам снижающий риск заболевания напиток, доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что употребление зеленого чая снижает риск развития рака яичников. «Зеленый чай, если верить исследованиям японцев, китайцев, обладает достаточно выраженным противораковым действием, как раз при раке яичников», — объяснил специалист.



Ранее Мясников предупредил, что наличие кисты в яичнике после менопаузы является симптомом рака. По словам медика, такую кисту необходимо удалять.

До этого Мясников заявил, что зеленый чай также снижает риск развития рака шейки матки и рака простаты. При этом он подчеркнул, что зеленый чай противопоказан при химиотерапии, так как может снижать ее эффективность.