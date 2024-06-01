Заболеваемость ковидом в РФ в 2023 году снизилась почти на 83%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за 2023 год снизилась почти на 83% по сравнению с показателями 2022 года. Всего в РФ за прошлый год выявлено более 2 млн случаев ковида, говорится в докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году".

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"В 2023 году заболеваемость населения РФ коронавирусной инфекцией (COVID-19) значительно снизилась по сравнению с 2020-2022 годами. Всего в 2023 году было выявлено 2 072 203 случая COVID-19 (в 2022 году - 12,102 млн) во всех регионах страны, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1 412,41 [случая]. По сравнению с 2022 годом заболеваемость снизилась на 82,9%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заболеваемость детей до 17 лет включительно в прошлом году была ниже показателя 2022 года в семь раз. В течение года фиксировалось два подъема заболеваемости. "На протяжении всего 2023 года на территории Российской Федерации практически в 100% случаев преобладал геновариант "Омикрон", - сказано в тексте.

Больше всего инфицированных коронавирусной инфекцией было выявлено в Санкт-Петербурге (3 618,8 случая на 100 тыс. населения), Пензенской области (3 080,18), Самарской области (3 051,91), Москве (2 873,76) и Удмуртской Республике (2 831,21).

"В возрастной структуре заболеваемости COVID-19 в 2023 г. максимальный удельный вес приходился на возрастные группы от 30 до 49 лет (27%), от 50 до 64 лет (23%) и старше 65 лет (25%), доля детей в возрасте от 0 до 17 лет составила 12%", - говорится в докладе.

Среди всех заболевших преобладали легкая и средняя формы течения - 71,5% и 27,6% соответственно, на тяжелую форму заболевания приходилось 0,9%.